إنقاذ طفل من بئر علق فيها أربعة أيام

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت فرق الإغاثة الهندية مساء الثلاثاء صبيًا أصمًا وأبكمًا يبلغ عشر سنوات علق داخل بئر لأربعة أيام وسط الهند، على ما أعلنت السطات المحلية.
وكان الطفل راهو ساهو سقط الجمعة في بئر ضيقة جدًا يبلغ عمقها 24 مترًا عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.
وغرّد رئيس وزراء الولاية بوبيش باغيل عبر تويتر أن الصبي أُخرِجَ من البئر سليمًا «بفضل صلوات الجميع وجهود فرق الإغاثة الحثيثة». وقال رئيس الإدارة المحلية جيتندرا شوكلا للصحافيين إنّ راهول ساهو «على قيد الحياة لكنّه أصبح نحيلاً» و«نُقل إلى أحد المستشفيات» في المنطقة المجاورة.
وأضاف «رُصد ثعبان في البئر لكنّ الصبي أظهر شجاعة استثنائية وبقي هادئًا في أثناء عملية إنقاذه».
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