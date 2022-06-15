«واتساب» يطرح الميزة الأكثر طلبًا

محمد بن مسعود - الدمام - زف رئيس شركة «ميتا» مارك زوكربرغ بنفسه خبر منح تطبيق «واتساب» مستخدميه ميزة جديدة، هي نقل الدردشات والصور والرسائل الصوتية من الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» إلى هواتف «آيفون».

وقال زوكربرغ من خلال منشور على موقع «فيسبوك»، إنه «بعد نحو عام من منح واتساب مستخدميه إمكانية نقل الدردشات من هواتف آيفون إلى أندرويد، ها هو اليوم يوفر الميزة الأكثر طلبا، وهي نقل الدردشات في الاتجاه المعاكس».

ويقول أخصائي التواصل الاجتماعي خالد موسى لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن إعلان زوكربرغ بنفسه عن هذه الميزة يدل على أهمية الخطوة بالنسبة لمستخدمي «واتساب»، خصوصا أنها كانت تعتبر العقبة الأبرز التي تمنع بعض حاملي هواتف «أندرويد» من الانتقال السلس إلى هواتف «آيفون»، إذ أن «الطرق السابقة لنقل الدردشات كانت معقدة وصعبة للغاية، ولا تتم بالشكل الصحيح في معظم الأحيان».