«طلبات».. خدمة توصيل بالمسيّرات

محمد بن مسعود - الدمام - تخطط مجموعة «أمازون» لإطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في كاليفورنيا هذا العام، تحمل اسم «برايم إير»، وهي وسيلة لنقل البضائع تعمل عليها شركات ناشئة ومجموعات كبيرة مثل «وولمارت» منذ سنوات.

وأعلنت المجموعة في بيان الاثنين أن «أمازون» تخطط لإجراء اختبارات عملية في مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا.

وقالت أمازون: «في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن السكان من التسجيل ليستفيدوا من خدمات التوصيل بالمسيّرات مجانًا»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول التاريخ. ولا تزال الشركة تنتظر الضوء الأخضر من السلطات للمباشرة بهذه الخدمة. وسيتمكن المستهلكون من الاختيار من بين «آلاف المنتجات اليومية» التي ستلقي بها المسيّرات في حديقتهم.