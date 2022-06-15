إصابة 25 شخصًا بحروق بعد سيرهم فوق فحم ساخن

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة السويسرية أمس الثلاثاء أن 25 شخصًا أصيبوا بحروق بعد سيرهم فوق فحم ساخن.

ووجد المستجيبون للطوارئ هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى علاج طبي في قرية أو على بحيرة زيورخ، واحتاج 13 منهم إلى دخول المستشفى جراء إصابتهم بجروح خطيرة. وفتحت الشرطة تحقيقًا.

ويمارس البعض المشي حافي القدمين فوق الفحم المتوهج، أو المشي على النار، كطقوس روحية أو اختبار للقوة أو الشجاعة أو الإيمان.