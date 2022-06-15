طريق مكة تواصل أعمالها

تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها في صالة المغادرة بمطار سوكارنو هاتو لخدمة ضيوف الرحمن في جمهوية إندونيسيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1443.

ووجدت المبادرة كل الترحيب والإشادة من ضيوف الرحمن في جمهورية إندونيسيا، مثمينين ما تقدمه المملكة من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن؛ لينعموا بالسكينة والراحة أثناء أداء فريضة الحج، فضلاً عن الحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بلدانهم بعد تمام مناسكهم.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.