العاصمة المقدسة مستعدة لخطة الحج

أكملت أمانة العاصمة المقدسة، تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق الميدانية؛ وذلك في جميع المجالات التي تتعلق بالنظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق التجارية والمحال الغذائية.

ووأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن هناك ثلاث عشرة بلدية في مكة المكرمة، بالإضافة إلى ثلاث بلديات مرتبطة، أصبحت بجميع إداراتها ومنسوبيها في جاهزية تامة، حيث بدأت في تنفيذ خطتها لموسم الحج.

وبدأت فترة التكثيف في تنفيذ الخطة منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، وتستمر لشهرين، في حين ستبدأ فترة الذروة بالنسبة لأعمال الأمانة منذ يوم 20/11/1443هـ وحتى 20/12/1443هـ، والتي سيتم عمل البلديات خلالها على مدار الأربع وعشرين ساعة بنظام الورديات.

كما تتضمن الخطة التنسيق مع الإدارات العامة بالأمانة، كل فيما يخصه بشأن تكثيف الأعمال المختلفة وتنفيذ الخدمات، وخصصت الأمانة عدداً من الكوادر البشرية المتخصصة لأداء الأعمال المختلفة بالبلديات، حيث خصصت (137) عنصراً للرقابة الصحية و(247) لرقابة الأسواق التجارية و(17) مراقبة للأنشطة النسائية، بالإضافة إلى حوالي (650) عنصراً للمراقبة الغذائية والتشوه البصري ومراقبة المرافق البلدية والأراضي البيضاء وغيرها من الخدمات.

وتقوم البلديات الفرعية بدور مهم خلال الموسم، حيث يتم عن طريقها إصدار رخص المباسط الموسمية ومتابعة أعمال الإحداثيات.