نظمت وزارة الصحة ممثلةً بالإدارة العامة للرعاية الصيدلية لقاءً للتعريف بأول منصة لتقنين الهدر الدوائي، بحضور ما يقارب 800 صيدلاني وصيدلانية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ويأتي اللقاء لمواصلةً جهود الإدارة العامة للرعاية الصيدلانية في حماية الدواء والعمل على إدارة الأدوية قريبة الانتهاء والاستفادة منها قبل انتهاء مدتها وتعزيز دورها الرقابي من تسليم الأدوية منتهية الصلاحية للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلافها عبر الشركات المتخصصة. وستعمل المنصة على حل مشكلة الرواكد من خلال تدوير الأدوية والحصول على معلومات توفر ومكان وجود الدواء بكل سهولة وسلاسة، حيث تكمن أهمية المنصة في وضع الأدوية الفائضة عن الحاجة في لائحة المعروضات لتطلبها باقي المستشفيات عبر الطرق النظامية، وستساعد بشكل أسرع على معرفة مكان توفر الأدوية الفائضة عن حاجة المستشفى للاستفادة منها قبل انتهاء مدة صلاحيتها، والتأكد من كميات الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدلية، وأنها سُلِّمت بشكل نظامي إلى الجهات المسؤولة لتُتلَف عبر الشركات المتخصصة للإتلاف.



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