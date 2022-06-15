سحب رعدية على 3 مناطق وعوالق ترابية شمالا

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما كانت حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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