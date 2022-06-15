سحب رعدية على 3 مناطق وعوالق ترابية شمالا

نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر, ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من شهدت مرتفعات جازان، عسير، والباحة أمس سحبا رعدية ممطرة، كما تأثرت الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية، والأتربة المثارة على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما كانت حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.