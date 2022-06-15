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اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى
كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة باللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، اكتمال جاهزية مسجد...
العاصمة المقدسة مستعدة لخطة الحج
أكملت أمانة العاصمة المقدسة، تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق...
العالم يشهد أطول نهار وأقصر ليل الثلاثاء
تشهد المنطقة العربية والعالم في الأسبوع المقبل حدثا فلكيا مهما، وتحديدا الثلاثاء 21 يونيو الجاري عند الساعة 1:13 ظهراً بتوقيت مكة...
توجه لتعزيز الشراكة الصحية مع القطاع الخاص
تتجه وزارة الصحة عبر التجمعات الصحية بالمناطق إلى تعزيز الشراكات المجتمعية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لإنشاء مراكز صحية لخدمة...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيمين يديران موقعين لحملات حج وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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