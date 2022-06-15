القبض على مقيمين يديران موقعين لحملات حج وهمية

اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة باللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، اكتمال جاهزية مسجد... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 16 ذو القعدة 1443 هـ 16 ذو القعدة 1443 هـ

العاصمة المقدسة مستعدة لخطة الحج أكملت أمانة العاصمة المقدسة، تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 16 ذو القعدة 1443 هـ 16 ذو القعدة 1443 هـ

العالم يشهد أطول نهار وأقصر ليل الثلاثاء تشهد المنطقة العربية والعالم في الأسبوع المقبل حدثا فلكيا مهما، وتحديدا الثلاثاء 21 يونيو الجاري عند الساعة 1:13 ظهراً بتوقيت مكة... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 16 ذو القعدة 1443 هـ 16 ذو القعدة 1443 هـ

توجه لتعزيز الشراكة الصحية مع القطاع الخاص تتجه وزارة الصحة عبر التجمعات الصحية بالمناطق إلى تعزيز الشراكات المجتمعية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لإنشاء مراكز صحية لخدمة... الاحساء دوت الخليج الاحساء دوت الخليج 16 ذو القعدة 1443 هـ 16 ذو القعدة 1443 هـ

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