اخبار الخليج – وزير شؤون الإعلام: الثقة الملكية مسؤولية عظيمة لمواصلة العطاء خدمةً للوطن

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم أيده الله ورعاه، بمناسبة صدور المرسوم رقم 25 لسنة 2022م بتعيينه وزيراً لشؤون الإعلام، مؤكداً سعادته أن الثقة الملكية التي منحها إياه جلالة الملك المعظم وسام شرف يحمّله مسؤولية وطنية كبيرة لتنفيذ رؤى وتطلعات جلالته ومواصلة العطاء والعمل لما فيه خير وصالح الوطن العزيز.

وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن القيادة الملهمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لـ “فريق البحرين” مبعث فخر واعتزاز للجميع، وتزيد من عزيمتنا على مواصلة البذل تحقيقاً للأهداف المنشودة في تحويل التحديات إلى فرص واعدة وإنجازات متجددة، مثمناً سعادته الدعم المستمر الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة مجالات العمل الوطني إيمانًا من سموه بأهمية التطوير المتواصل لمختلف جوانب العمل الحكومي.

وأعرب سعادة وزير شؤون الإعلام عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من النجاحات والإنجازات في قطاع الإعلام والاتصال باعتباره إحدى القطاعات الحيوية التي تعكس ما تزخر به مملكة البحرين من تاريخ عريق ومسيرة مشرقة حققت نقلات نوعية وتطوراً كبيراً في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.