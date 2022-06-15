اخبار الخليج – وزير شؤون البلديات والزراعة يثمن الثقة الملكية السامية ويؤكد العزم على بذل المزيد من الجهود

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة تجديد الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022.

وقال الوزير إن هذه الثقة الملكية السامية هي وسام شرف أعتز وافتخر به، تلهمنا لبذل كل جهد ممكن من أجل المساهمة في رفعة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، كما أنها تكليف وطني بمسؤولية قطاع حيوي هام في مملكة البحرين، مؤكداً الحرص على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع والنهوض به إلى مستويات النجاح والتميز بما يسهم في تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأضاف الوزير؛ سنعمل في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للاستمرار في تطوير مسيرة العمل البلدي والزراعي وبما يسهم في دعم عجلة التنمية في البلاد.