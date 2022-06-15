اخبار الخليج – وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تتسلم مهامها وتؤكد العزم على مواصلة التطوير

محمد بن مسعود - الدمام - التقت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وذلك لتسلّم مهام التخطيط العمراني بعد تكليفها بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأكدت الوزيرة الرميحي عزمها على مواصلة الجهود المنصبة نحو التقدم والنماء بروح الفريق الواحد، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، مستندةً في ذلك على المنجزات المتحققة بهذا القطاع الحيوي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، حفظه الله.

وأشادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أثناء توليه مهام التخطيط العمراني خلال الفترة الماضية، وقيادته للعديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة الخدمات الحكومية العمرانية والوصول بها إلى أرقى مستويات الجودة والإنتاجية بمملكة البحرين.

من جهته؛ أعرب سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن خالص التهاني لسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بمناسبة حصولها على الثقة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معرباً عن شكره لكافة العاملين في هيئة التخطيط العمراني على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية في تحقيق أعلى درجات المهنية والاحترافية بالعمل والنهوض بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، بما يلبّي احتياجات وتطلعات الجميع، معرباً عن تمنياته لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالتوفيق والنجاح في مهامها لما فيه الخير للمملكة وأبنائها الكرام نحو المزيد من التطور والرفعة.