اخبار الخليج – المالكي يثمن الثقة الملكية السامية ويؤكد أهمية تحويل الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

ورفع الوزير المالكي بهذه المناسبة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خالص الشكر وتقديره على ثقة جلالته الغالية، مؤكداً الحرص على بذل كافة الجهود لأداء هذه المسؤولية الوطنية بأكمل وجه، والعمل على تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الغايات والأهداف الطموحة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، وبما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

كما تقدم المالكي بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على هذه الثقة الكريمة، منوهاً بدعم وتوجيهات سموه المستمرة لتحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجاز لمواصلة البناء والنهضة الوطنية والتنمية المستدامة لجميع أبناء الوطن.

وأكّد وزير شؤون مجلس الوزراء أهميّة تكاتف جميع أعضاء فريق البحرين الواحد لتحويل الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز من خلال مواصلة العمل لتحقيق أعلى مؤشرات الأداء والإنجاز، وتطوير آليات العمل الحكومي، وتفعيل الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بذلك على جميع الصعد.