اخبار الخليج – خلال تسلمه مهامه.. وزير شؤون الإعلام يؤكد الحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام، بسعادة السيد علي بن محمد الرميحي، وذلك لتسلم مهام الوزارة.

وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير شؤون الإعلام بالجهود التي بذلها سعادة السيد علي بن محمد الرميحي خلال توليه الوزارة، وما شهده الإعلام البحريني من تطور ومواكبة لكافة المستجدات والتطورات في هذا المجال، منوهاً بما تحقق من إنجازات لافتة في تطوير العديد من المشاريع الإعلامية بالوزارة بمختلف قطاعاتها الأساسية.

وأكد سعادة الوزير حرصه على مواصلة ما تحقق من جهود بروح الفريق الواحد، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الحكومية، ويلبي تطلعات المملكة في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

من جهته؛ أعرب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي عن خالص التهاني لسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي بمناسبة حصوله على الثقة الملكية السامية، معرباً عن شكره لكافة العاملين في وزارة شؤون الإعلام على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية في تحقيق أعلى درجات المهنية والاحترافية لتطوير العمل الإعلامي، متمنياً للوزير التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته خلال الفترة المقبلة.