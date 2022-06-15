اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يثمن الثقة الملكية السامية ويؤكد على تعزيز الجهود لصالح الوطن والمواطن

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022.

وأعرب الوزير الكعبي عن خالص تقديره وامتنانه على هذه الثقة الملكية الكريمة التي تعد وساماً على صدره، معاهداً جلالة الملك المعظم على مواصلة العمل الجاد وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية المنشودة وتطوير الخدمات بقطاع المواصلات والاتصالات بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين الكرام، عبر الاستمرار في العمل بإخلاص وبروح الفريق الواحد ضمن فريق البحرين لرفع اسم مملكة البحرين عالياً في مختلف المحافل.

وقال: “يشرفني أن أتقدّم بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على هذه الثقة الكريمة”، منوهاً بدعم وتوجيهات سموه المستمرة لقطاع المواصلات والاتصالات والتأكيد على دورها المحوري في تنمية واستدامة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه في أداء هذه المسؤولية على أكمل وجه والعمل لما فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز.