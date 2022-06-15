اخبار الخليج – الشيخ خالد بن عبدالله: أعاهد الملك المعظم على الولاء وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على استقبال جلالته هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي قدَّم لجلالته أعضاء الحكومة الجدد لأداء اليمين الدستورية بعد صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهم.

وأعرب معاليه بمناسبة تأديته اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية، معاهداً جلالته على الولاء والطاعة، والبر بالقسم، وحمل الأمانة الوطنية بكل ما تقتضيه هذه المسؤولية من إخلاص وصدق؛ وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات الحضارية التي تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته أيده الله.

كما أعرب معاليه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العمل الحكومي الذي أصبح نموذجاً رائداً يحتذى في تهيئة الطاقات الواعدة لتولي المناصب القيادية العليا، واستثمار مكنوناتها الإبداعية وما تمتلكه من أفكار ومبادرات خلاقة لمواصلة تحقيق النماء والتقدم في كافة المجالات، معاهداً سموه بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، وبذل جهود مضاعفة لرفعة وازدهار الوطن العزيز.

وقال معاليه: “بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أصبح العمل الحكومي في مملكة البحرين اليوم ممتداً ومستنداً إلى أسس إدارية وتنظيمية راسخة، وكان للطاقات الجديدة التي رُفد بها مجلس الوزراء شرف الاستفادة من خبرات عمالقة ورواد العمل الحكومي في مختلف المواقع التي تولوا مسؤوليتها قبل تعيينهم في مناصبهم الجديدة”.

وعلى صعيد متصل؛ أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين مقبلة على مزيد من التطوير والتنمية النوعية الملبية للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمنفذة لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيما في مجال البنية التحتية، وذلك مع استحداث وزارة البنية التحتية التي ستعهد إليها مهمة الإشراف على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ووضع السياسات التي تضمن توفر البنى التحتية اللازمة في كافة أرجاء المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل عمليتي التخطيط والتنفيذ.

ولفت معاليه في هذا الصدد إلى أن استحداث هذه الوزارة يواكب متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية التي ترتكز عليها خطة التعافي الاقتصادي التي تتضمن خمس أولويات من بينها تنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية كبرى بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، والتي تتمثل في تخطيط خمس مدن جديدة، وتنفيذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة والتعليم والصحة والشباب والرياضة.

واختتم معاليه تصريحه متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وخدمة شعب مملكة البحرين الوفي.