محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء عن تحديث من بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، حيث اشتمل التحديث على عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في توكلنا، وعدم الإلزام بلبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة.
وأضافت وزارة الرياضة أنه يوصى بالاستمرار بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل من الرياضة بشأن لبس الجماهير لـ الكمامات في الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.