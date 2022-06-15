بيان عاجل من الرياضة بشأن لبس الجماهير لـ الكمامات في الملاعب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء عن تحديث من بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، حيث اشتمل التحديث على عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في توكلنا، وعدم الإلزام بلبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وأضافت وزارة الرياضة أنه يوصى بالاستمرار بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة .