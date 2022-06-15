عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب 1.7 بالمئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير ارتفعت أسعار الذهب 1.7 بالمئة إلى 1839.55 دولار للأوقية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأعلن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%. وقال البنك إنه “ملتزم بقوة” بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. أخبار قد تهمك

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