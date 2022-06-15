تحالف التحالف يحتجز سفينة الوقود "فوس إنرجي"

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الملك المعظم يصادق على قانون رقم «26» لسنة 2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية بعد إقرار الشورى والنواب

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