أمريكا تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال اتصال بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأشار “بايدن” إلى أن أبلغ الرئيس “زيلنسكي” بأن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار، مؤكدًا أن أمريكا قررت تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن جزء من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية الجديدة لأوكرانيا تهدف لدعم عملياتها الدفاعية في دونباس.

وتابع بايدن: “جزء مساعدتنا العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف وصواريخ أرض-بحر”.

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها على علم بتقارير غير مؤكدة عن احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين في أوكرانيا.

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وأردفت: “نجدد دعوتنا للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر لأوكرانيا بسبب استمرار النزاع”.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن”، أن الوزارة على علم بالمخاطر التي تواجهها أوكرانيا بينما تجدد روسيا اعتداءاتها على دونباس، مؤكدًا أنه بحث مع الحلفاء أهمية أنظمة المدفعية في تعزيز قدرات أوكرانيا طويلة المدى.