اخبار الخليج – خلال‭ ‬تسلمه‭ ‬مهامه‭ ..‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬يؤكد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬بسعادة‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬خلف،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسلّم‭ ‬مهام‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬خلف‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة،‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬وتقدم‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬احترافية‭ ‬وإخلاص‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والتنفيذ‭.‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ما‭ ‬تحقق،‭ ‬والبناء‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬خلف‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لسعادة‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لكافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬المهنية‭ ‬والاحترافية‭ ‬بالعمل‭ ‬والنهوض‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدّمة‭ ‬بما‭ ‬يلبّي‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الجميع‭. ‬متمنياً‭ ‬للمهندس‭ ‬الحواج‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭.‬