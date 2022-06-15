اخبار الخليج – خلال‭ ‬تسلمه‭ ‬مهامه‭ ..‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬يؤكد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وذلك لتسلّم مهام وزارة الأشغال.
وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير الأشغال بالجهود التي بذلها سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف خلال توليه الوزارة، وما شهدته مشاريع البنية التحتية الحكومية من إنجاز وتقدم كشفت عن احترافية وإخلاص في الأداء والتنفيذ.
وأكد سعادة الوزير حرصه على مواصلة ما تحقق، والبناء عليه خلال الفترة المقبلة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وتطلعات المملكة في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
من جانبه، أعرب سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف عن خالص التهاني لسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج بمناسبة حصوله على الثقة الملكية السامية، معرباً عن شكره لكافة العاملين في وزارة الأشغال على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية في تحقيق أعلى درجات المهنية والاحترافية بالعمل والنهوض بجودة وكفاءة الخدمات المقدّمة بما يلبّي احتياجات وتطلعات الجميع. متمنياً للمهندس الحواج التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته لتطوير المشاريع الحكومية.
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