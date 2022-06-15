اخبار الخليج – وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬يتسلم‭ ‬مهامه

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وذلك لتسلّم مهام الوزارة.
وخلال اللقاء أشاد الوزير بالجهود المخلصة التي بذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أثناء توليه الوزارة في الفترة الماضية، وتنفيذه للعديد من المشاريع التي ساهمت في تطوير المنظومة العدلية، والارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكّد الحرص على مواصلة الجهود على ما تحقّق من تقدم ونماء بروح الفريق الواحد، وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين، وذلك بالبناء على ما تحقق من منجزات بهذا القطاع الحيوي في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
من جهته؛ أعرب معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن خالص التهاني لسعادة الوزير بالثقة الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعيينه وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مقدماً شكره وتقديره العاملين في الوزارة على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة بما يلبّي احتياجات وتطلعات التطوير الحكومي، متمنياً التوفيق والنجاح لسعادة الوزير في أداء مهامه لخدمة مملكة البحرين، وتطوير القطاع العدلي.
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