اخبار الخليج – وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬يتسلم‭ ‬مهامه

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬بمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وذلك‭ ‬لتسلّم‭ ‬مهام‭ ‬الوزارة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أثناء‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتنفيذه‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬العدلية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

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وأكّد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقّق‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته؛‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لسعادة‭ ‬الوزير‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بتعيينه‭ ‬وزيراً‭ ‬للعدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬للنهوض‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬بما‭ ‬يلبّي‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬التطوير‭ ‬الحكومي،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لسعادة‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العدلي‭.‬