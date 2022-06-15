محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ‮«‬الصناعة‭ ‬والتجارة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬ترصد‭ ‬34‭ ‬مخالفة‭ ‬ضمن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مدير‭ ‬عام‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬المؤسسات‭ ‬العقابية‭ ‬والإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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