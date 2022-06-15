اخبار الخليج – اكتمال‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬المنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والافتتاح‭ ‬خلال‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬“بتلكو”‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬المنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬سيشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬والتدريبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬الإنشائي‭ ‬للمنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬الجديدة‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬رافقه‭ ‬فيها‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬العريض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬“إدامة”،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أخر‭ ‬مستجدات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭. ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الزيارة؛‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬“إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬التعليمية،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭ ‬ويقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬للطلاب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار”‭. ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬لشركة‭ ‬“إدامة”‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬طوال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اجراؤها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬اتمام‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المهم‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬والنماء‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الطلاب‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬معارفهم‭ ‬العلمية‭ ‬لتوظيفها‭ ‬مستقبلا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬بيئات‭ ‬عمل‭ ‬حاضنة‭ ‬للبحوث‭ ‬والتميز‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬تزويد‭ ‬المشروع‭ ‬بأحدث‭ ‬المراكز‭ ‬التعليمية‭ ‬والقاعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تأجيرها‭ ‬للمحاضرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية،‭ ‬والإنتاج‭ ‬المسرحي،‭ ‬والفني‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬الفنون‭ ‬الليبرالية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والروبوتات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬المخصصة‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭. ‬وإن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬يقدم‭ ‬حلولا‭ ‬متكاملة‭ ‬للطلاب‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيُمكن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضونه‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬أطفالهم‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬للمهارات‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬يدعمها‭ ‬برنامج‭ ‬تمكين‭ ‬للتدريب،‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬المناطق‭ ‬الخدماتيّة‭ ‬لتسهيل‭ ‬احتياجاتهم‭.‬

ومن‭ ‬جانبه؛‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إدامة،‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬العريض،‭ ‬أن‭ ‬إدامة‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬للقطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬والتدريبي‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بأنه‭ ‬يشكل‭ ‬دعامة‭ ‬أساسية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمجتمع‭. ‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬الإسهامات‭ ‬المتميّزة‭ ‬للدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬سليمان‭ ‬العتيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومؤسس‭ ‬شركة‭ ‬مياسم‭ ‬القابضة،‭ ‬لدورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليميّة‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يحتوي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬أعمال‭ ‬ومراكز‭ ‬خدمة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطلاب،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬الحديقة‭ ‬بمساحات‭ ‬خضراء‭ ‬مع‭ ‬مسارات‭ ‬محددة‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬والجري‭. ‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اكمال‭ ‬60‭? ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬سليمان‭ ‬العتيبي‭ ‬وللشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولشركة‭ ‬أمانات‭ ‬وعلى‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الهام‭. ‬