اخبار الخليج – ‮«‬الصناعة‭ ‬والتجارة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬ترصد‭ ‬34‭ ‬مخالفة‭ ‬ضمن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬استمرارًا‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬منذ‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬تعديل‭ ‬نسبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬40‭ ‬محلاً‭ ‬ومنشأة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬امتثال‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬لتطبيق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبتها‭ ‬الأساسية‭ ‬المعدلة‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالآليات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬مصلحة‭ ‬المستهلكين‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬والرقابة‭ ‬الاعتيادية‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬34‭ ‬مخالفة‭ ‬تستوجب‭ ‬فرض‭ ‬الغرامات‭ ‬الإدارية،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وفقاً‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يستوجب‭ ‬غلق‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬تحفظياً،‭ ‬وبناءً‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بصدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة،‭ ‬وإحالة‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬ارتكابه‭ ‬لأحد‭ ‬جرائم‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمثال‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المتهرب‭ ‬عنها،‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭.‬

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬لإنجاح‭ ‬المراحل‭ ‬المختلفة‭ ‬للتطبيق،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬المستهلكين‭ ‬وكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى‭ ‬عند‭ ‬ملاحظة‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبتها‭ ‬الأساسية‭ ‬المعدلة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80008001‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬الاستفسارات‭ ‬أو‭ ‬الملاحظات‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬[email protected]‭.‬