«الشؤون الإسلامية»: مسجد الخيف بمشعر منى جاهز لاستقبال الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة باللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد عامين من إغلاقه بسبب جائحة كورونا، حيث أكملت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤكد دائماً على توفير كافة السبل والإمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية.

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