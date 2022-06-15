حمض‭ ‬نووي‭ ‬قديم‭ ‬يكشف‭ ‬منشأ‭ ‬طاعون‭ ‬«الموت‭ ‬الأسود»‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى

محمد بن مسعود - الدمام - ساعدت‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬أخذت‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الطاعون‭ ‬الدبلي‭ ‬الذين‭ ‬دفنوا‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭ ‬القديم‭ ‬بآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬لغز‭ ‬يعود‭ ‬لمئات‭ ‬السنين،‭ ‬إذ‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬نشأته‭ ‬بمنطقة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قرغيزستان‭.‬

وأودى‭ ‬الطاعون‭ ‬الدبلي‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬أيضا‭ ‬بالموت‭ ‬الأسود‭ ‬بحياة‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وقال‭ ‬باحثون‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنهم‭ ‬استخرجوا‭ ‬بقايا‭ ‬من‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬القديم‭ ‬من‭ ‬أسنان‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬كن‭ ‬قد‭ ‬دفن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تتبع‭ ‬الطائفة‭ ‬المسيحية‭ ‬النسطورية‭ ‬إبان‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬تشو‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بحيرة‭ ‬إيسيك‭ ‬كول‭ ‬في‭ ‬سفوح‭ ‬جبال‭ ‬تيان‭ ‬شان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضى‭ ‬عليهن‭ ‬الطاعون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬1338‭ ‬و1339‭. ‬وأول‭ ‬الوفيات‭ ‬الموثقة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬بسبب‭ ‬الوباء‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1346‭.‬

وأظهرت‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬الخريطة‭ ‬الجينية‭ ‬لمسبب‭ ‬المرض‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلالة‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬طاعون‭ ‬“الموت‭ ‬الأسود”‭ ‬الذي‭ ‬عصف‭ ‬بأوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬سلالات‭ ‬الطاعون‭ ‬الموجودة‭ ‬اليوم‭.‬

قال‭ ‬المؤرخ‭ ‬فيليب‭ ‬سلافين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستيرلنج‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬والمعد‭ ‬المشارك‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬نيتشر‭ ‬“اكتشافنا‭ ‬أن‭ ‬الطاعون‭ ‬الأسود‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬يسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬جدل‭ ‬استمر‭ ‬لقرون‭ ‬من‭ ‬الزمان”‭.‬

كان‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭ ‬طريقا‭ ‬بريا‭ ‬للقوافل‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وإليها‭ ‬وتمر‭ ‬عبر‭ ‬مدن‭ ‬مزدهرة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬البيزنطية‭ ‬القسطنطينية‭ ‬وبلاد‭ ‬فارس‭.‬