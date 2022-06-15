أمير مكة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صَبيح، بمناسبة تعيينه رئيسا للنيابة العامة بالمنطقة.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، الصبيح، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، فيما عبر رئيس النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه على دعمه لأعمال الفرع.
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