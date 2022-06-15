استشاري  قلب: السُّمنة تزيد من احتمالية حدوث الخفقان لهذه الأسباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم، عن 4 أمراض تزداد مضاعفاتها مع إزدياد درجة التوتر النفسي.

وأوضح “النمر” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن من الأمراض التي عادةً تزداد شِدّةً مع ازدياد درجة التوتر النفسي: السكري، والضغط، والقولون العصبي، وأعراض تضيق شرايين القلب.

على جانب آخر أشار النمر إلى أن السُّمنة تزيد من احتمالية حدوث الخفقان لعدة أسباب، وهي: ارتفاع الضغط، وتوسع حجم الاذين الأيسر، وانقطاع التنفس الليلي، صعوبة في انبساط عضلة القلب.