سمو الأمير سعود بن طلال يكرم رئيس النيابة العامة بمحافظة الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه أمس، رئيس النيابة العامة بالمحافظة عبدالله بن معجب العجالين، بمناسبة انتهاء عمله في المحافظة.

وقدم سموه شكره للعجالين نظير جهوده التي بذلها خلال فترة عمله، سائلاً الله له التوفيق والسداد في عمله القادم.

بدوره أعرب العجالين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على هذا التكريم ودعمه لأعمال النيابة العامة بالمحافظة.