محمد بن مسعود - الدمام - تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأربعاء استعدادات الوزارة في المشاعر المقدسة حيث تفقد مسجد الخيف بمني ومسجد نمرة بعرفات ووقف على جميع الاستعدادات وشدد خلال الجولة على ضرورة تجنيد كافة الإمكانات والطاقات البشرية والالية وابدي الوزير آل الشيخ عدد من الملاحظات خلال تفقده مسجد نمرة بعرفات.. بعد ان غير البروتوكولات للجولة حيث كان المسؤولين في فرع الوازرة بمنطقة مكة المكرمة اعدو له سيارة جولف للتجول على متنها لكنه خالف البرنامج وتجول ماشيا داخل المسجد ووقف عند مكبرية المؤذنين.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يرصد عدد من الملاحظات خلال تفقده مسجد نمرة بعرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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