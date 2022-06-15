محمد بن مسعود - الدمام - تشارك مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة الشيخة فيّ بنت عبدالله آل خليفة، في اجتماع مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية.

وأفادت د. فيّ بنت عبدالله آل خليفة بأن الاجتماع – الذي ينعقد خلال يومي 15 و16 يونيو 2022 – يبحث عدة موضوعات، من أهمها: معادلة مقررات المنصات المفتوحة في التعليم الجامعي، والدليل الاسترشادي، والتحديات والصعوبات التي تواجه جامعات الأعضاء في المناهج التي تحتاج إلى تدريب عملي.

وذكرت مديرة مركز التعليم الإلكتروني أن من بين الأمور التي سيجري النقاش بشأنها – خلال جلسات الاجتماع الأربع – دراسة إمكانية إنشاء منصة تعليمية خاصة بجامعات دول مجلس التعاون، وعرض أفضل الممارسات في كيفية التغلب على سلبيات تطبيق التعلم الإلكتروني بشكل كامل، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم بالمختصين والباحثين في مجال التعليم الإلكتروني لدول مجلس التعاون.

ويشهد الاجتماع عرضاً لعدة تجارب في مجال التعليم الإلكتروني بجامعات الدول الأعضاء، مثل: تجربة جامعة الملك فيصل في السعودية، وكذلك تجربة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الإرشاد الأكاديمي، بالإضافة إلى تجربة جامعة جدة للجيل الرابع من التعليم.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مسؤولو التعليم الإلكتروني في دول «التعاون» يناقشون معادلة مقررات المنصات المفتوحة وصعوبات التدريب العملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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