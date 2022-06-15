اخبار الخليج – النائب عبدالله الدوسري :الدعم الملكي السامي جعل للشباب البحريني مكانة متقدمة في المجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة النائب عبدالله الدوسري أن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما اتصل بها من خطط ومنهجيات محكمة تهدف إلى رعاية الشباب وجعلهم شريكاً أساسياً في نهضة المجتمع، قادت إلى إبراز نماذج شبابية بحرينية ناجحة يحتذى بها، والتي تركت أثرها البالغ في تطوير وتحقيق إنجازات رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والعالمي.

وأشار الدوسري إلى الاستراتيجيات والمساعي الحثيثة التي ينتهجها مجلس النواب بناءً على توجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بشأن ضرورة الاهتمام بـرصّ البناء التشريعي الذي يخدم الشباب ويدعم تطلعاتهم، وكذلك تدشين برامج مبتكرة من شأنها إبراز الإمكانيات الشبابية وصقلها، كتنظيم جلسات المحاكاة لبرلمان الشباب، والاستمرار في طرح برامج الثقافة البرلمانية، كما أكد سعادته أن اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة تقوم بدورها في رعاية شؤون الشباب وسن القوانين التي تعزز من مكانتهم وتصون حقوقهم داخل المجتمع والبر طموحاتهم ورغباتهم.

وجاء ذلك خلال مشاركة سعادته في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي (النواب الشباب من أجل العمل المناخي) الذي عُقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة بين 15-16 يونيو، حيث استعرض الدوسري خلاله جانب من الخطط والبرامج الشبابية المعمول بها في مملكة البحرين والتي أحرزت تقدماً لافتاً على الصعيد الداخلي والخارجي في المكانة التي يتبوأها الشباب البحريني، واستطرد سعادته مؤكداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في العمل على مكافحة تغير المناخ التي باتت مقلقة لجميع دول العالم، وتبادل الخبرات والتعاون في هذا الصدد للحد من هذه المشكلة المتفاقمة.

وذكر سعادته بأنه خلال المؤتمر تم التطرق إلى العديد من الموضوعات الأساسية في جلسات متعددة كان أبرزها: حالة المناخ وتأثيره على حقوق الانسان، العمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ مع استعراض دراسات إفرادية عن الممارسات التشريعية والرقابية للاستفادة من أدوات العمل البرلمانية، النقاش حول الابتكار البرلماني عن طريق «الميزانية الخضراء» وإنشاء برلمانات خضراء أكثر استدامة بيئياً، الاستفادة من مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في البرلمان، واُختتم المؤتمر بجلسة سُبل دعم البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ.

وأشار الدوسري إلى النقاط الفرعية التي تناولتها جلسات المؤتمر حول تغير المناخ، والتي تم من خلالها شرح الآثار البيئية والبشرية لارتفاع درجات الحرارة، والتساؤل عن دور المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف المناخية المنشودة، وتأثير المناخ على التنمية واستقرار الانسان، والمنهجيات القانونية التي اتخذت لتشجيع العدالة المناخية للأجيال القادمة.