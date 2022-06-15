اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة يعرب عن شكره وتقديره لقيادة مملكة البحرين بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة

محمد بن مسعود - الدمام - رفع وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة تجديد الثقة الملكية السامية وصدور المرسوم رقم 25 لسنة 2022 وإعادة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة.

حيث ثمن سعادة الوزير هذه الثقة الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم والعمل على تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الغايات والاهداف الطموحة ضمن مسيرة الخير والتطوير التي رسم ملامحها جلالة الملك المعظم حفظه الله، ورؤية وتنفيذ مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من أجل رفعة وازدهار مملكة البحرين وشعبها الكريم.

كما أكد سعادته أن مساعي القيادة حفظهم الله لتطوير الوطن والحفاظ على مكتسباته، يعد أكبر حافز أمام الجميع للبذل والتطوير بشكل كبير في الأداء وتحقيق المزيد للوصول إلى الأهداف والاستراتيجيات الكبرى لمملكة البحرين، مؤكداً حرص الوزارة الدائم والمستمر في تطوير خدماتها لجميع المتعاملين معها بشكل احترافي قائم على أعلى معايير الجودة في الأداء.

سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويوفق الجميع على القيام بهذه المسئولية وفق تطلعات ورؤى القيادة حفظهم الله ورعاهم داعياً المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وعلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بموفور الصحة وطول العمر، وأن يديمهم ذخراً وسنداً للبحرين وشعبها العزيز.

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