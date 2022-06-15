اخبار الخليج – ناس: دور دول الخليج في دعم شركات الشحن يساهم في الحفاظ على الامن الغذائي

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وفداً للمشاركة باجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، والذي عُقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، وبحضور الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الغرف الخليجية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي، ومناقشة معاملة منتجات المناطق الحرة، وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني، الى جانب البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية كالقمح والزيوت لاسيما بعد أن فرضت الحرب تهديدات كبيرة على إمدادات الأغذية العالمية.

وصرح السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن المشاركة في هذا الاجتماع فرصة لتعميق وتوثيق الروابط والصلات التجارية والاقتصادية بما يخدم مصالح البحرين ودول الخليج، إلى جانب فرصة لوضع استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بما يشهده العالم من نقص في إمدادات الغذاء والتكامل في صناعة الغذاء، والذي يتوجب على الحكومات ان تدعم شركات الشحن لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وذكر خلال الاجتماع بأن آفاق التعاون والتكامل في دول الخليج بين القطاعين العام والخاص واعدة، وأن اقتصادات دول المجلس أصبحت من أكبر الاقتصادات في العالم، منوهاً على وضع استراتيجية موحدة لشركات الشحن الغذائي تسهم في تعزيز أهداف العمل الخليجي المشترك في إطار التوجه نحو تطوير منظومة الأمن الغذائي في دول المجلس، إلى جانب حث حكومات دول مجلس التعاون بتكثيف التعاون نحو اتخاذ إجراءات احترازية لتوفير الغذاء بكميات كافية، وتشجيع شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف الاستثمار في القطاع الغذائي.

ومن جهته، أكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة البحرين، على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تخدم وتدعم وتعزز التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص، بهدف بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس، والذي يستدعي تعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص في دول المجلس.