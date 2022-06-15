“تعليم ينبع” يعلن الترشح في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية عن الترشح في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في مرحلتها الثانية، والتي تنطلق بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444 هـ، بهدف تطوير قدرات شاغلي الوظائف التعليمية ومهاراتهم في جميع مراحل التعليم العام عبر تأهيلهم في برامج لعدد من التخصصات.

وأوضح منسق البرنامج بتعليم ينبع ماجد ثابت الزايدي أن التقديم سيكون على التخصصات العشرة المعلنة في المرحلة الأولى للمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية المدرسية من شاغلي الوظائف التعليمية (المديرين والمديرات، والوكلاء والوكيلات، الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات)، بالإضافة للمشرفين والمشرفات في تخصصات المرحلة الأولى للمشروع المتاحة حالياً؛ وهي: التفكير الناقد، الفنون، المهارات الحياتية والأسرية، فيما ستكون التربية الخاصة هي التخصص المطروح في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى التقدم للتأهيل والتطوير لمختصي المسارات الثانوية وفق الآتي: مسار الحاسب الآلي، مسار العلوم الإدارية.

وأبان “الزايدي” أن شروط القبول العامة للالتحاق بالبرامج هي الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يكون المؤهل مسجلًا بمركز المعلومات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون المتقدم أحد شاغلي الوظائف التعليمية في تخصصات الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية، فيما سيتم رفع الترشيحات للمتقدمين في البرنامج عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس في موعد ٍ أقصاه ١٤٤٣/١١/٢٤هـ.

أخبار قد تهمك

وأشار إلى أن إدارة التعليم بالمحافظة سوف تعقد لقاءً تعريفياً حول خطة التوسع في المرحلة الثانية للبرنامج، وذلك من خلال التسجيل والحضور عبر نظام المنجز الإلكتروني يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ.