شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج تُعلن نتائج القرعة الإلكترونية للحجـاج من داخـل المملكـة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم عن تسجيل 297,444 طلب ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية، لموسم الحج للعام الجاري 14143هـ، منها 62% لفئة الذكور و 38% للإناث.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طـلـب عبر تطبيـق "اعتمرنا" والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وسيتم إرسـال (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيداً لاتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.

وشكلت فئة الشباب من (31-40) سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمريـة مـن (21-30) سـنة بمعدل 23%، ثـم الفئة العمرية ما بن (41-50) سـنة بنسبة 21%، ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سـنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.

بـدوره، أشـار مـعـالـي نائب وزير الحج والعمر الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مشاركته فـي أعمال القرعة الإلكترونية وإعلان المؤهلين من الحجاج، إلى أن النظام الإلكتروني يحـدد في عملية الاختيار عدة شـروط أبرزهـا ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاما ميلادياً، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق "توكلنا".

ولفت إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جدا من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلـب، وعـدم اسـتيفاء أحد الأفراد ضمـن الطلب الواحد لأحد الشـروط، موضحاً أنه تمت اتاحة تعديل الطلبات وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لعشرة أيام.

يذكر أن التحقق مع كافة الطلبات المسجلة تم على دفعة واحدة بعد انتهاء المهلة واستيفاء الشـروط، دون وجود أسبقية في التسجيل، ويمكن إرسال كافة الاستفسارات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الموحد 920002814، بالإضافة لحساب خدمة عملاء وزارة الحج والعمرة على منصة تويتر (@MOHU_Care).