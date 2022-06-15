شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تتيح التسجيل الاختياري لمسار المصنفات المكتوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إتاحة التسجيل الاختياري لمسار المصنفات المكتوبة لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري، وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والأعمال المعمارية والمصنفات الفنية والفنية التطبيقية، ومصنفات الصور الفوتوغرافية، ومصنفات الأعمال التخطيطية، ومصنفات الأعمال الطبوغرافية المجسمة.

وأوضحت أن المصنفات المكتوبة هي المصنفات التي يُعبّر عنها بالكلمات أياً كان نوعها، مثل الكتب والكتيبات، وتشمل المجال الأدبي والعلمي والفني، وأن الهدف من إتاحة التسجيل للمصنفات المكتوبة هو تشجيع الإبداعات في المسارات المختلفة لمجال حق المؤلف مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة.

وبيّنت الهيئة الضوابط التي يجب توفرها عند تسجيل المصنفات المكتوبة المتمثلة في أن تكون تعبيراً وأن تكون مكتوبة، وأن يكون للمنصف أصالة تميّزه، وأن يكون تعبيراً عن الأفكار والعواطف بغض النظر عن جودة المحتوى، ويستثنى من تسجيل المصنفات المكتوبة -وفقاً لشروط لائحة التسجيل الاختياري للمصنفات المستثناة من الحماية في نظام حماية حقوق المؤلف- تسجيل الأفكار المكتوبة أو الأخبار اليومية أو أساليب العمل والإجراءات والحقائق المجردة.

وتقدم الملكية الفكرية خدماتها عبر القنوات الرسمية لها من خلال الموقع الرسمي saip.gov.sa والرقم المباشر (920021421) والبريد الإلكتروني [email protected]p.gov.sa, إضافة إلى حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.