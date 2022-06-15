شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة طنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت الرقابة الميدانية بأمانة منطقة عسير خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من طنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر التي يعرضها بعض الباعة الجائلين على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها.

وأوضح المدير العام للرقابة والرخص الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي بأنه في إطار جهود الأمانة لمكافحة الظواهر السلبية ضبطت الفرق الرقابية 325 بسطة مخالفة للباعة الجائلين, إضافة إلى التحرز على كميات من الخضروات والمواد الغذائية مجهولة المصدر التي أُتلِفت.

وأكد أن الأمانة ستواصل جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في جميع المواقع؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنًا تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعيًا الجميع إلى المسارعة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940.