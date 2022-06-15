شكرا لقرائتكم خبر عن برغم الحظر.. كاميرات ”الخليج 365” ترصد عمالة تحتَ أشعة الشمس الحارقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت ”الخليج 365” جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ قرار حظر العمل تحتَ أشعة الشّمس.

وتأتي تلك الجولة بعد دخول قرار المنع حيز التنفيذ، إذ تجولت كاميرات ”الخليج 365” بين العمالة، رصدت خلالها وجود بعض العمالة التي تعمل تحت أشعة الشمس.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اعلنت البدء بتطبيق القرار الوزاري القاضي بحظر العمل تحتَ أشعة الشّمس، على جميع منشآت القطاع الخاص بدءًا من يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ الموافق لتاريخ 15 يونيو 2022 م.