السعوديه الجاسر أميناً لاتحاد الفنانين العرب

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب السينمائيين المصريين المخرج مسعد فودة قرارا بإسناد مهام الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب للمخرج عمر الجاسر. وعبر الجاسر عن سعادته بهذه الثقة التي اعتبرها دافعاً لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.

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