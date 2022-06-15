عرض تذاكر الحجز المبكر لميكي والأصدقاء من ديزني على الجليد ينتهي قريباً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬عرض‭ ‬ميكي‭ ‬والأصدقاء‭ ‬من‭ ‬ديزني‭ ‬على‭ ‬الجليد‭ ‬عن‭ ‬تبقي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬عرض‭ ‬الحجز‭ ‬المبكّر‭ ‬لتذاكر‭ ‬العرض‭ ‬العالمي‭ ‬المميز،‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬ياس‭ ‬بأبوظبي‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭. ‬ويحصل‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭% ‬عند‭ ‬حجز‭ ‬تذاكر‭ ‬الفئات‭ ‬الفضية‭ ‬أو‭ ‬الذهبية‭ ‬أو‭ ‬البلاتينية‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭.‬

وتدور‭ ‬قصة‭ ‬العرض‭ ‬حول‭ ‬رحلة‭ ‬ميكي‭ ‬ماوس‭ ‬وأصدقائه‭ ‬ميني‭ ‬ماوس‭ ‬ودونالد‭ ‬داك‭ ‬وغوفي‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬ذكرياتهم‭ ‬المفضلة‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المميز‭ ‬ومساعدة‭ ‬شخصياتهم‭ ‬المفضلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬جهاز‭ ‬ميكي‭ ‬اللوحي‭ ‬التفاعلي‭ ‬أثناء‭ ‬خوضهم‭ ‬للمغامرات‭ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬ديزني‭ ‬الشيقة‭ ‬التي‭ ‬يشاركونها‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭. ‬كما‭ ‬ستتمكن‭ ‬العائلات‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬لرحلة‭ ‬مع‭ ‬شخصية‭ ‬موانا‭ ‬الشجاعة‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬مغامرة‭ ‬في‭ ‬أعالي‭ ‬البحار‭ ‬لإنقاذ‭ ‬جزيرتها‭ ‬برفقة‭ ‬البطل‭ ‬ماوي‭. ‬لتنتقل‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬أريدنيل‭ ‬الثلجية،‭ ‬حيث‭ ‬تكتشف‭ ‬الأميرتان‭ ‬الشقيقتان‭ ‬آنا‭ ‬وإلسا‭ ‬أن‭ ‬الحب‭ ‬الحقيقي‭ ‬هو‭ ‬القوة‭ ‬الأعظم،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعروض‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬مساعد‭ ‬الساحر‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬أجندة‭ ‬العرض‭ ‬تقديم‭ ‬فقرة‭ ‬‮«‬عيش‭ ‬الحكاية‮»‬‭ ‬برفقة‭ ‬أميرات‭ ‬ديزني‭ ‬اللواتي‭ ‬سيعملن‭ ‬على‭ ‬إلهام‭ ‬ميكي‭ ‬وأصدقاءه‭ ‬والأطفال‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحلي‭ ‬بخصال‭ ‬المثابرة‭ ‬والإصرار‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬ذكريات‭ ‬ديزني‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭. ‬

وتواصل‭ ‬فيلد‭ ‬إنترتينمنت‭ ‬التزامها‭ ‬بتطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬والاحترازية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الزوار،‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العائلات‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬والعروض‭ ‬الحية‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬ممتعة‭ ‬وذلك‭ ‬بتعاون‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المعنيين‭ ‬لوضع‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬ومتابعة‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التوجيهات‭ ‬المحلية‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي‭. ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المعتمدة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الدخول‭ ‬وارتداء‭ ‬الكمامات،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تخضع‭ ‬للتغيير‭. ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬إجراءات‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬من‭ ‬فيلد‭ ‬إنترتينمنت