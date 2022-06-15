عرض تذاكر الحجز المبكر لميكي والأصدقاء من ديزني على الجليد ينتهي قريباً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عرض ميكي والأصدقاء من ديزني على الجليد عن تبقي ثلاثة أسابيع فقط حتى انتهاء عرض الحجز المبكّر لتذاكر العرض العالمي المميز، الذي يُقام في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي بين 12 و16 أكتوبر 2022. ويحصل الزوار على حسم بقيمة 10% عند حجز تذاكر الفئات الفضية أو الذهبية أو البلاتينية قبل تاريخ 1 يوليو 2022.
وتدور قصة العرض حول رحلة ميكي ماوس وأصدقائه ميني ماوس ودونالد داك وغوفي بحثاً عن ذكرياتهم المفضلة حيث سيتمكن الجمهور من أن يكونوا جزءاً من هذا العرض المميز ومساعدة شخصياتهم المفضلة من خلال استخدام جهاز ميكي اللوحي التفاعلي أثناء خوضهم للمغامرات في قصص ديزني الشيقة التي يشاركونها خلال العرض. كما ستتمكن العائلات من الانضمام لرحلة مع شخصية موانا الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي. لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، حيث تكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم، ووصولاً إلى الاستمتاع بالعروض المميزة في فيلم مساعد الساحر. كما تشمل أجندة العرض تقديم فقرة «عيش الحكاية» برفقة أميرات ديزني اللواتي سيعملن على إلهام ميكي وأصدقاءه والأطفال حول العالم من خلال التحلي بخصال المثابرة والإصرار والعمل الجاد بهدف تشجيعهم على مشاركة ذكريات ديزني المفضلة لديهم.
وتواصل فيلد إنترتينمنت التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار، لضمان سلامة العائلات خلال الفعاليات والعروض الحية وتقديم تجربة ممتعة وذلك بتعاون الشركة عن كثب مع الشركاء المعنيين لوضع أعلى معايير الصحة والسلامة للوقاية من كوفيد-19 ومتابعة الالتزام بها، وذلك بما يتماشى مع مختلف التوجيهات المحلية لإمارة أبوظبي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للتعرف على إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، بما يشمل من متطلبات الدخول وارتداء الكمامات، والتي قد تخضع للتغيير. للمزيد من المعلومات حول إجراءات الصحة والسلامة من فيلد إنترتينمنت
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