نائب وزير البيئه والمياه والزراعه المهندس المشيطي يزور جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_يحيي الفيفي

استقبل سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور بن هلال المشيطي في مكتبه بالإمارة صباح اليوم، حيث أطلع سموه على أعمال الوزارة بالمنطقة ومشاريعها الحالية وخططها المستقبلية .

وقد أجرى معالي النائب جولة تفقديه لسد وادي بيش وذلك للاطلاع على سير الأعمال من خلال جوله داخل أنفاق السد، حيث اطلع على شرح مفصل حول أجهزة الرصد داخل أنفاق السد وشاهد معاليه عرضاً مرئياً حول سدود المنطقه و الأراضي التي تم ريها من هذه السدود خلال الثلاث الأعوام الماضية.

واطلع المشيطي على خدمات إمدادات المياه في منطقة جازان، مشدداً على ضرورة توفير إمدادات موثوقة لكل سكان المنطقة وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمحافظات ضمن خطة استدامة منظومة البيئة والمياه والزراعة، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة اللامحدود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن محسن الفضلي.

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كما قام معاليه بزيارة مركز المراقبة والتحكم الرئيسي بجازان -الإسكادا- التابع لشركة المياه الوطنية، واستمع إلى شرح مفصل حول تقنيات المركز وأدواره المهمة.

وفي ختام الزيارة قام معاليه بزيارة مشتل المانغروف واطلع على حجم الانتاج الذي تجاوز 700 ألف شتلة من إجمالي مليون شتلة سنويًا، مشدداً على بذل مزيد من الجهود ومنوهاً بالدعم السخي الذي تتلقاه كل قطاعات الوزارة من قيادتنا الرشيدة.