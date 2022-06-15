تنبيه عاجل من «حساب المواطن» للمستفيدين من دفعة شهر يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 55 لشهر يونيو الجاري.
وأوضح البرنامج أنه يتلقى طلبات الاعتراض، من خلال البوابة الإلكترونية (اضغط هنا )
وكان برنامج حساب المواطن أعلن، الخميس الماضي، إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيدًا وتابعًا.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال، منها مليار و45 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، وشكل الذكور المستقلين 56%، موضحًا أن 82% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 18% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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