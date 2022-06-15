جيكَي تدخل المملكة العربية السعودية بأول متجر لها في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة جيكَي الرائدة في متاجر الألعاب والترفيه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دخولها الذي كان منتظراً بشدة إلى سوق المملكة العربية السعودية، مع افتتاح أول فرع للمتجرٍ في الرياض بارك مول.

مجتمعات اللاعبين سيكون أمامهم الكثير ليتطلعوا إليه عندما يتم افتتاح المتجر هذا الصيف، والذي سيقدم تجارب جيمينج استثنائية وسيوفر للاعبين كافة العلامات التجارية المحببة لهم في مكان واحد. ومن منطلق التزامنا بجهودنا في تطوير صناعة ألعاب الفيديو في منطقة الخليج العربي، يأتي الإعلان عن المتجر الجديد في السعودية سريعاً على خُطى التوسع الإقليمي لمجموعة Geekay، والتي تُدير أكثر من 35 متجرًا عبر الإمارات، عمان، البحرين، الكويت، وقطر، هذا بالإضافة إلى متجر التجارة الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي بمجموعة جيكَي كيشن باليجا: «يسرّنا أن نعلن أخيراً عن دخولنا الذي طال انتظاره للملكة العربية السعودية. نعد بأن يكون متجرنا الأول هو أحد الوجهات المفضلة لمحبي ألعاب الفيديو وثقافة البوب بالمملكة، افتتاح المتجر الجديد هو أيضًا فرصة لنصبح أقرب من زبائننا في السعودية ولنؤسس قنوات اتصال تسمح لنا بأن نلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. نحن نتطلع قدمًا للاندماج مع جميع من دعم رؤيتنا في الخليج العربي، ونأمل معًا أن نحمل العلامة التجارية إلى آفاقٍ أعظم».

وأضاف الرئيس التنفيذي بمجموعة جيكَي: «السعودية هي موطن 23.5 مليون لاعب شغوف، مما يعود بالنفع على 67% من إجمالي عدد السكان، وأشارت دراسة من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أنّه إن استمرّت شعبية ألعاب الفيديو والرياضة الإلكترونية في الازدياد بمؤشراتها الحالية، فإنها قد تصل إلى حجمٍ يُناهز 6.8 مليار دولار في السعودية بحلول عام 2030 بمعدل نمو متوسط مركب (CAGR) يصل إلى 22% – مقارنة مع 959 مليون دولار في 2020».

بالإضافة إلى ذلك أكدت بيانات BCG أن 21.1 مليون لاعب في البلاد يخوض بالفعل منافسات الرياضة الرقمية على مستوى الهواة أو شبه-محترف. أيضًا، يحاول مئات اللاعبين المحترفين أن يجعلوا الرياضة الرقمية وظيفة بدوامٍ كامل.

وأكد مدير قسم العمليات في مجموعة جيكَي نيميت باليجا عن القوة الهائلة للنمو في مجتمع اللاعبين وصناعة الألعاب بالمملكة وصرح أن الوضع الحالي يقدم فرصًا غنية للمجموعة حتى تنخرط بشكل مثالي مع اللاعبين من أجل الدفع بالمملكة إلى الساحة العالمية. «لقد رصدنا خلال السنوات الماضية، ومن جميع الانطباعات القيمة التي حصلنا عليها من زبائننا المخلصين أن هناك مجتمع لاعبين لا مثيل له في المملكة. نحن سعداء لأننا نفكر بنفس عقلية اللاعبين ونتطلع لتقديم تجارب لا تُنسى. في جيكَي شعارنا هوأن هناك المزيد لتقديمه دوماً وأن القادم سيكون شيق دائماً.»