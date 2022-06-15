إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إعلان نتيجة قرعة حجاج الداخل اليوم الأربعاء، عبر تطبيق اعتمرنا أو المسار الإلكتروني، حيث سيجري الاختيار النهائي بين المشرحين لأداء فريضة حج هذا العام 1443 ه‍، وفيما قد أعلنت سابقا وزارة الحج والعمرة عن انتهاء التسجيل لأداء فريضة الحج من داخل المملكة العربية السعودية ، لكل من المواطن والمقيم، بالبلاد بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443ه‍، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية. ووضعت وزارة الحج والعمرة عدة شروط للتقديم في أداء مناسك الحج لهذا العام 1443 ه‍، وجاءت الشروط على النحو التالي. • إن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة. • ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا مِيلَادِيًّا. • الأولوية لمن لم يسبق له الحج. • أن يكون الفرد مكتمل التحصين كما ورد في تطبيق توكلنا. كما أعلنت الوزارة عن خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج، عبر تطبيق الخطوات التالية: 1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة من هنا. 2- الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول وكتابة البيانات الخاصة بك، ثم قم بالضغط على أيقونة حال طلب الحج، ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية. 3- الخطوة الثالثة قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة. 4- الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة نتيجة قرعة الحج. • كما ويمكن معرفة نتيجة قرعة الحج بشكل مباشر على تطبيق إعتمرنا.



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