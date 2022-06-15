الحجرف يؤكد على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز الإمكانات الجماعية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثامن والخمسين لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون والذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وبمشاركة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله محمد المزروعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين سمير بن عبدالله ناس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان والنائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس رضا بن جمعة بن صالح، ورئيس غرفة دولة قطر والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بدولة الكويت محمد جاسم الصقر، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الخاص بدول المجلس في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتأثيرها على القطاع الخاص، وأهمية تنسيق الجهود بين دول المجلس فيما يتعلق بهذه الموضوعات الهامة.

كما تم بحث سبل تعزيز الاستثمار لمواطني دول المجلس، في دول مجلس التعاون بهدف توطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وذلك لخدمة مسيرة التعاون وتحقيق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس وتطلعات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التكامل في المجالات كافة.