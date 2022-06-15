شركة المسقطي اخوان وشركاهم تنتهي من تركيب أكبر نظام للطاقة الشمسية بأسطح المباني بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة المسقطي اخوان و شركاهم و هي احدى أكبر الشركات المصنعة للمنتجات البلاستيكية و الورقية بالمملكة مؤخرا عن الانتهاء من تركيب أكبر نظام للطاقة الشمسية على أسطح المباني بمملكة البحرين. و تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية ادارة الشركة لاستغلال مصادر الطاقة المستدامة و التي تتوافق مع رؤية 2030 و برنامج التوازن المالي اللتان أطلقتهما مملكة البحرين بهدف تقليل التكلفة التشغيلية عن طريق توظيف الحلول التي تساعد على تقليل تكاليف الانتاج و زيادة القدرة الانتاجية.

الجدير بالذكر أن النظام المتطور و الذي تم الانتهاء من تصميمه و تركيبه مؤخرا بواسطة سولار ون و التي تعد المصنع ألأول و الرائد في مجال الطاقة الشمسية بالمملكة يوفر قدرة انتاجية تصل الى 1.22 MWp و التي اسهمت في تقليل الاعتماد على الكهرباء المحلية بنسبة تفوق 30%.

و بهذا الصدد، صرح السيد علي الخزاعي، مدير التسويق و العلاقات العامة: «لطالما سعينا في شركة المسقطي أخوان و شركاهم الى الاسهام في معالجة المشاكل التي تتعلق بحماية البيئة سواء كان ذلك بما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة أو التلوث و غيرهما. و لطالما حرصنا على أن نكون الرواد في هذا المجال و لذلك دأبنا لاستخدام المواد القابلة للتحلل في جميع منتجاتنا و ادارة المخلفات و غيرها من الاجراءات التي تساهم في المحتاظة على البيئة. أما بخصوص تركيب نظام الطاقة الشمسية، فهي احدى خطواتنا الاستراتيجية لتطبيق مثل هذه الحلول و التي تساهم في تخفيض الاعتماد على الطاقة الكهربائية المحلية عن طريق استبدالها بالطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية ما يؤدي الى خفض التكلفة الانتاجية و التشغيلية و بالتالي الحد من ارتفاع أسعار المنتجات خصوصا في مثل هذه الفترة التي نواجه فيها ارتفاعا مضطردا في أسعار المواد الخام».

تم تأسيس شركة المسقطي اخوان و شركاهم في العام 1956 و هي تعد أول شركة و الرائدة في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية و الورقية بمختلف أنواعها و توفر العديد من المنتجات و الحلول للشركات و المؤسسات و للاستخدام الاستهلاكي.