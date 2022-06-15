«المركزي الأوروبي» يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة ظروف السوق

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا طارئًا للسياسة النقدية الأربعاء، في الوقت الذي ترتفع فيه عوائد السندات للعديد من الحكومات بمنطقة اليورو.

وذكر متحدث باسم البنك لـ «سي إن بي سي»: سيعقدون اجتماعًا خاصًا لمناقشة ظروف السوق الحالية.

ويأتي ذلك بعدما ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع أعلى 4% للمرة الأولى منذ عام 2014.

وبالفعل أعلن المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أنه يعتزم رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو لمواجهة ارتفاع التضخم، وهو ما سيكون أول رفع للفائدة في أكثر من عقد زمني.

وتنتظر الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة اليوم، وسط توقعات برفعها 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم الذي يواصل الارتفاع وبلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود.