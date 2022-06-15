اخبار الخليج – الحجري: الصيف يحل على البحرين الثلاثاء المقبل لـ93 يومًا

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬الباحث‭ ‬الفلكي‭ ‬علي‭ ‬الحجري‭ ‬بأن‭ ‬أطول‭ ‬فترات‭ ‬النهار‭ ‬واقصر‭ ‬فترات‭ ‬الليل‭ ‬ستحل‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬ابتدأ‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬فلكيا‭ ‬وبشكل‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ (‬12:14‭) ‬ظهرا،‭ ‬ليحل‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بطوله‭ ‬وحره‭ ‬لـ‭ ‬93‭ ‬يوما‭ ‬و15‭ ‬ساعة‭ ‬و50‭ ‬دقيقة،‭ ‬ليكون‭ ‬ذروة‭ ‬طول‭ ‬النهار‭ ‬لـ‭ ‬13‭ ‬ساعة‭ ‬و47‭ ‬دقيقة‭ ‬بعد‭ ‬تعديه‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬فترة‭ ‬الليل‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬و13‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬يبدأ‭ ‬الليل‭ ‬يزداد‭ ‬تدريجيا‭ ‬وينقص‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬النهار‭ ‬بمعدل‭ ‬دقيقة‭ ‬واربع‭ ‬ثواني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتساوى‭ ‬الليل‭ ‬والنهار‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم،‭ ‬ويبلغ‭ ‬ذروة‭ ‬أطول‭ ‬فترات‭ ‬الليل‭ ‬لـ‭ ‬13‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬و10‭ ‬ساعات‭ ‬ونصف‭ ‬لطول‭ ‬النهار‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭.‬

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وتابع‭ ‬الحجري‭ ‬بأن‭ ‬الشمس‭ ‬سوف‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬عمودية‭ ‬على‭ ‬أفق‭ ‬البحرين‭ ‬وقت‭ ‬الانقلاب‭ ‬الصيفي‭ ‬بسبب‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬شمال‭ ‬مدار‭ ‬السرطان‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬تعامد‭ ‬الشمس‭ ‬فيها‭ ‬بقرابة‭ (‬254.41‭ ‬كيلومتر‭) ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬البر،‭ ‬ومن‭ ‬اقصى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بمسافة‭ ‬تقارب‭ (‬313.46‭ ‬كيلومتر‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيكون‭ ‬اقصى‭ ‬ارتفع‭ ‬للشمس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬تقريبا‭ ‬وبالتحديد‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬و22‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ (‬11:39‭) ‬ظهرا‭ ‬على‭ ‬87‭ ‬درجة‭ ‬و5‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬شمال‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وسيكون‭ ‬اقصى‭ ‬ارتفاع‭ ‬للشمس‭ ‬بنفس‭ ‬التوقيت‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬جنوب‭ ‬جزيرة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالتحديد‭ ‬رأس‭ ‬البر‭ ‬سيكون‭ ‬87‭ ‬درجة‭ ‬و38‭ ‬دقيقة،‭ ‬ولو‭ ‬وضع‭ ‬شاخص‭ ‬عمودي‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بطول‭ ‬مترين‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬شمال‭ ‬البحرين‭ ‬وجنوبها‭ ‬فسوف‭ ‬يكون‭ ‬طول‭ ‬الظل‭ ‬للشمال‭ (‬10.19‭ ‬سم‭) ‬وطول‭ ‬الظل‭ ‬للجنوب‭ (‬8.266‭ ‬سم‭).‬

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وأشار‭ ‬الحجري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬سوف‭ ‬تتسم‭ ‬برفع‭ ‬أذان‭ ‬الصبح‭ ‬باكرا‭ ‬لأفق‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ (‬03:14‭) ‬فجرا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬ثم‭ ‬يبدأ‭ ‬بالتناقص‭ ‬تدريجيا،‭ ‬وسيكون‭ ‬الفاصل‭ ‬الزمني‭ ‬الأطول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رفع‭ ‬أذان‭ ‬الفجر‭ ‬إلى‭ ‬أذان‭ ‬الظهر‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬و25‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬وبذلك‭ ‬سوف‭ ‬يتأخر‭ ‬رفع‭ ‬أذان‭ ‬المغرب‭ ‬والعشاء‭ ‬للطائفة‭ ‬السنية‭ ‬الكريمة‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ (‬06‭:‬35‭) ‬مساء‭ ‬للمغرب‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬يوليو،‭ ‬وأذان‭ ‬العشاء‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ (‬08:05‭) ‬مساء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬يوليو،‭ ‬ويتأخر‭ ‬أيضا‭ ‬رفع‭ ‬أذان‭ ‬العشاءين‭ ‬للطائفة‭ ‬الشيعية‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ (‬06:50‭) ‬مساء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬يوليو‭ ‬القادم‭.‬

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