اخبار الخليج – الحجري: الصيف يحل على البحرين الثلاثاء المقبل لـ93 يومًا

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث الفلكي علي الحجري بأن أطول فترات النهار واقصر فترات الليل ستحل على البحرين لهذا العام ابتدأ من يوم غدا الخميس 16 يونيو إلى 26 يونيو الجاري، تزامنا مع حلول فصل الصيف فلكيا وبشكل رسمي في يوم الثلاثاء القادم 21 يونيو الجاري في تمام الساعة (12:14) ظهرا، ليحل على البحرين بطوله وحره لـ 93 يوما و15 ساعة و50 دقيقة، ليكون ذروة طول النهار لـ 13 ساعة و47 دقيقة بعد تعديه على طول فترة الليل 10 ساعات و13 دقيقة، ومن بعدها يبدأ الليل يزداد تدريجيا وينقص من طول النهار بمعدل دقيقة واربع ثواني إلى أن يتساوى الليل والنهار في 27 و28 من شهر سبتمبر القادم، ويبلغ ذروة أطول فترات الليل لـ 13 ساعة ونصف و10 ساعات ونصف لطول النهار من تاريخ 17 إلى 26 من شهر ديسمبر القادم.
وتابع الحجري بأن الشمس سوف لن تكون عمودية على أفق البحرين وقت الانقلاب الصيفي بسبب ابتعادها عن شمال مدار السرطان وهي منطقة تعامد الشمس فيها بقرابة (254.41 كيلومتر) من منطقة رأس البر، ومن اقصى الشمال من ديار المحرق بمسافة تقارب (313.46 كيلومتر)، وبذلك سيكون اقصى ارتفع للشمس على مدى 3 أيام تقريبا وبالتحديد بتاريخ 20 و21 و22 يونيو من جهة الجنوب في تمام الساعة (11:39) ظهرا على 87 درجة و5 دقائق في اقصى شمال ديار المحرق، وسيكون اقصى ارتفاع للشمس بنفس التوقيت في اقصى جنوب جزيرة البحرين وبالتحديد رأس البر سيكون 87 درجة و38 دقيقة، ولو وضع شاخص عمودي على الأرض بطول مترين في اقصى شمال البحرين وجنوبها فسوف يكون طول الظل للشمال (10.19 سم) وطول الظل للجنوب (8.266 سم).
وأشار الحجري إلى أن هذه الفترة من السنة سوف تتسم برفع أذان الصبح باكرا لأفق البحرين وذلك في تمام الساعة (03:14) فجرا من تاريخ 6 إلى 20 يونيو الجاري ثم يبدأ بالتناقص تدريجيا، وسيكون الفاصل الزمني الأطول ما بين رفع أذان الفجر إلى أذان الظهر إلى 8 ساعات و25 دقيقة من يوم الجمعة القادم 17 إلى 27 يونيو الجاري، وبذلك سوف يتأخر رفع أذان المغرب والعشاء للطائفة السنية الكريمة إلى الساعة (06:35) مساء للمغرب من تاريخ 28 يونيو إلى 6 يوليو، وأذان العشاء في الساعة (08:05) مساء من تاريخ 20 يونيو إلى 7 يوليو، ويتأخر أيضا رفع أذان العشاءين للطائفة الشيعية الكريمة في الساعة (06:50) مساء من تاريخ 28 يونيو إلى 6 يوليو القادم.
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